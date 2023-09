Per il Real Casalnuovo arriva l’omologazione dell’impianto Iorio per la serie D. Il Sindaco Pelliccia: “Siamo super entusiasti, pronti per la prima di Coppa Italia che si disputerà Domenica in casa”.

Adesso è ufficiale: lo stadio “Domenico Iorio” di Casalnuovo ospiterà le gare interne del club Real Casalnuovo per la stagione sportiva 2023/24. L’attesa notizia è arrivata al termine del sopralluogo effettuato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’omologazione del campo sportivo che ha dato esito positivo ed è stata annunciata in Comune dal sindaco Massimo Pelliccia e dal presidente del club Antonio Stompanato.

Raggiunge risultati importanti

“Siamo davvero felici di poter dare il via a questa nuova avventura sportiva – ha dichiarato il primo cittadino Pelliccia – sia nel breve che nel lungo periodo interverremo per migliorare le condizioni dello stadio. Grazie ad un finanziamento ottenuto riusciremo anche rifare spalti e molto altro, ma nel frattempo già domenica prossima il nostro impianto ospiterà la prima partita di Coppa Italia. Ci saranno tanti ragazzi ad assistere alla prima partita e questa per noi è già una gioia – ha aggiunto il sindaco Pelliccia – poi sono sicuro che grazie al lavoro del Presidente Stompanato e del suo team riusciremo a raggiungere risultati importanti”.

Un progetto ambizioso

Un primo importante risultato è già stato raggiunto con l’approdo in città di questo nuovo progetto sportivo: “Ringraziamo il Sindaco e l’amministrazione per l’ospitalità e per la grande collaborazione che ci è stata offerta – ha dichiarato il presidente Stompanato – il nostro è un progetto ambizioso, abbiamo tanta voglia di crescere e punteremo molto sull’entusiasmo di un territorio che non ha mai vissuto l’emozione di partecipare al campionato di serie D. Siamo già riusciti a riportare il calcio che conta nella città di Casalnuovo, adesso ci auguriamo di poter realizzare nuovi percorsi per la crescita del territorio e soprattutto per la formazione dei giovani”.

L’ufficialità dell’omologazione

L’ ufficialità dell’omologazione del campo Iorio è arrivata a pochi giorni dalla gara di Coppa Italia di serie D contro F.C. Matese, che si disputerà Domenica 3 settembre alle ore 15.00 proprio presso l’impianto sportivo casalnuovese di viale dei Ligustri.