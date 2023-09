Juve Stabia, le nuove maglie Givova

La S.S. Juve Stabia e Givova hanno realizzato le nuove maglie per la stagione 2023/2024. Le Vespe vestiranno capi all’avanguardia studiati per le esigenze degli atleti professionisti. I nuovi kit da gara per la stagione sportiva 2023-2024 sono stati resi pubblici alla presentazione del club il 31 agosto all’interno dello stadio Romeo Menti.

Le maglie sono realizzate in 100% poliestere interlock, materiale dotato della giusta resistenza ed elasticità, i due fattori centrali per uno sportivo che che scende in campo. Altro punto di forza di questo materiale, ma non meno importante, è la traspirabilità, fattore essenziale per essere a proprio agio durante il match.

Le specifiche delle maglie 2023-2024

Il design esprime a pieno i colori del club ma allo stesso tempo il dinamismo della città e dei tifosi. In particolar modo nella prima maglia, prevalentemente di colore blu, le strisce gialle come fulmini illuminano la maglia e evidenziano l’elettricità del popolo stabiese. Per la seconda maglia, invece, a base bianca, il pattern tono su tono è capace di donare dinamismo anche al colore più candido e pulito, proprio per evidenziare come il carattere delle Vespe si esalta in ogni occasione.