Napoli Champions: il 3 ottobre il Real Madrid al Maradona. Esordio in Portogallo il 20 settembre

La data che i tifosi del Napoli hanno atteso sin dal sorteggio di Montecarlo è ora in calendario: martedì 3 ottobre gli azzurri di Garcia e il Real Madrid scenderanno in campo allo stadio Maradona per disputare la gara più attesa della seconda giornata del girone C di Champions League.

Ecco il calendario del Napoli: Braga, Real, Union Berlin… e ritorno

Il cammino in Champions League del Napoli, unica testa di serie italiana, partirà in casa del Braga il 20 settembre alle 21, poi al “Maradona” per il ritorno di Ancelotti con il suo Real Madrid, appunto il 3 ottobre, sempre alle ore 21.

I partenopei martedì 24 ottobre voleranno a Berlino contro l’Union di Leonardo Bonucci per poi ospitare i tedeschi in casa l’8 novembre. Le ultime due sfide vedranno al Bernabeu, il 29 novembre, il Napoli far visita al Real e per conclude il girone contro il Braga in casa il 12 dicembre.

Champions League i calendari delle italiane

Subito Milan contro il Newcastle nella prima giornata di Champions League il cui calendario è stato diramato dall’Uefa. L’Inter giocherà in casa della Real Sociedad, mentre la Lazio affronterà subito l’Atletico Madrid del Chollo Simeone all’Olimpico.

MILAN

Tonali torna a San Siro per la prima di Champions il 19 settembre per Milan-Newcastle (ore 18.45). Poi i rossoneri contro il Borussia Dortmund al Westfalen Stadion il 4 ottobre alle 21 e in trasferta a Parigi contro il Psg il 25 con inizio sempre alle ore 21. Nel girone di ritorno la squadra di Pioli affronterà i francesi il 7 novembre a San Siro (ore 21), poi sempre in casa il Borussia Dortmund il 28 novembre alle 21, per concludere il 13 dicembre in casa del Newcastle (ore 21).

INTER

Esordio il 20 settembre in casa della Real Sociedad (ore 21). I nerazzurri ospiteranno poi il Benfica a San Siro (ore 21), infine sempre in casa contro il Salisburgo alle 18.45. Nel girone di ritorno trasferta a Salisburgo l’8 novembre alle 21, trasferta a Lisbona contro il Benfica il 29 novembre (ore 21), chiusura al Meazza contro la Real Sociedad.

LAZIO

Subito il big match contro l’Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone all’Olimpico il 19 settembre. Successivamente trasferta a Glasgow contro il Celtic il 4 ottobre e ancora in Olanda in casa del Feyenoord Rotterdam il 25, tutte alle ore 21. I biancocelesti nel girone di ritorno affronteranno poi il Feyenoord in casa il 7 novembre (ore 21), quindi il Celtic sempre all’Olimpico il 28 novembre con inizio alle 18.45, per concludere a Madrid contro l’Atletico di Simeone alle ore 21.

Date e ora ti tutte le partite delle quattro italiane

Prima giornata. 19 settembre ore 18.45 Milan-Newcastle, ore 21 Lazio-Atletico Madrid. 20 settembre ore 21 Braga-Napoli; Real Sociedad-Inter.

Seconda giornata. 3 ottobre ore 21: Napoli-Real Madrid; Inter-Benfica. 4 ottobre ore 21: Celtic-Lazio; Borussia Dortmund-Milan.

Terza giornata. 24 ottobre ore 18.45: Inter-Salisburgo; ore 21: Union Berlin-Napoli. 25 ottobre ore 18.45 Feyenoord-Lazio, ore 21 Psg-Milan.

Quarta giornata. 7 novembre ore 21 Lazio -Feyenoord, Milan-Psg. 8 novembre ore 18.45 Napoli-Union Berlin; ore 21 Salisburgo-Inter.

Quinta giornata. 28 novembre ore 18.45 Lazio-Celtic; ore 21 Milan-Borussia Dortmund. 29 novembre ore 21 Real Madrid-Napoli, Benfica-Inter.

Sesta giornata: 12 dicembre ore 21 Napoli-Braga; Inter-Real Sociedad. 13 dicembre ore 21 Atletico Madrid-Lazio, Newcastle-Milan.