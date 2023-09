Piano di Sorrento: “Costruiamo la nostra città”, l’evento per grandi e piccini con i mattoncini Lego

“Costruiamo la nostra città, costruire per crescere”: si tratta della nuova iniziativa a cura dell’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento e l’Associazione “Brickanti – Mattoncini al Sud” che prevede vari laboratori di costruzione e creatività nell’ambito di un importante e positivo connubio tra Politiche Giovanili e Politiche Sociali del Comune di Piano di Sorrento. Protagonisti assoluti dell’evento saranno i mattoncini Lego.

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro Polifunzionale di Piano di Sorrento i prossimi 9 e 10 settembre (dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00).

Le attività previste sono numerose e interessanti: si va dal laboratorio per costruire la città ideale alle costruzioni al buio, cui si aggiungono laboratori per costruire sviluppando le capacità sensoriali e gare di “Speed Build” (12 anni in su, previsto per questo tipo di attività anche un buono regalo che può essere utilizzato in attività commerciali cittadine), laboratorio di logica e rompicapo, costruzioni con comunicazione aumentativa e alternativa più una mostra di immagini realizzate con costruzioni relative a comportamenti dei cittadini virtuosi.

Nel corso dell’iniziativa sarà anche esposta la costruzione dello stadio “Diego Armando Maradona” in Lego.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

L’iniziativa può contare sul supporto di Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, Protezione civile, cooperativa sociale Alma, cooperativa sociale Oltre i Sogni e Pro Loco Piano di Sorrento.

Monica Russo (Consigliera comunale, Politiche Giovanili), Giuseppina Esposito (Consigliera comunale, Politiche sociali) e Anna Iaccarino (Assessore), principali sostenitrici dell’iniziativa, precisano: “La nostra Amministrazione, con questa iniziativa, dimostra ancora una volta l’attenzione che rivolge ai più giovani e alle persone con disabilità.

Quello previsto nel Centro Polifunzionale, è un evento di assoluto spessore che ha un grande significato anche per la condivisione, l’aggregazione e il sano divertimento che punta a offrire ai partecipanti, a iniziare dalle famiglie.

Questo progetto, rivolto a grandi e piccini, rappresenta anche la dimostrazione che si può fare rete per organizzare iniziative di valore: l’Amministrazione ha lavorato sodo con altre realtà cittadine nell’ambito anche sociale per allestire un evento del genere e molto particolare. Confidiamo in una grande partecipazione ad un appuntamento unico in penisola sorrentina. Proprio per questo il nostro auspicio è che l’iniziativa possa crescere e mettere radici con entusiasmo nella nostra comunità per divenire un vero e proprio appuntamento fisso a Piano di Sorrento”.

Per poter partecipare è necessario prenotarsi e iscriversi facendo riferimento a tutte le informazioni diffuse sul sito istituzionale oppure utilizzando il QR code pubblicato sulla locandina ufficiale.