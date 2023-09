L’Acd Santa Maria la Carità ieri sera nel piazzale Giovanni Paolo II, con il patrocinio dell’Assessorato allo sport, nel centro cittadino di Santa Maria la Carità, si è presentata alla città, ai suoi tifosi. L’evento è stato un momento di aggregazione, divertimento e sport che ha visto un grande coinvolgimento dei cittadini attorno alla squadra di calcio.

La serata è stata presentata dal responsabile della Comunicazione Eduardo Del Sorbo e da Fabiana Alfano ed organizzata dalla Delso Communication con il contributo audio-video della scuola di danza “I Love Dance”.

L’Acd Santa Maria la Carità ha voluto premiare con una targa celebrativa l’ex presidente Antonio Sicignano. Ampio spazio al settore giovanile e alla scuola calcio, il responsabile Angelo Massa ha illustrato il progetto della cantera rossazzurra.

L’evento

Parola al presidente, accolto dalla città e dagli ultras il numero uno societario Vincenzo D’Oriano ha alzato il velo alla stagione 2023-2024 ricordando le sue radici sammaritane e più volte punzecchiato sugli obiettivi futuri ha dichiarato ufficialmente il suo obiettivo: la serie d.

È stata l’occasione per salutare il vicepresidente On. Francesco Cascone, ex sindaco della città e da sempre sostenitore della squadra sammaritana. Entusiasmo alle stelle quando è stato chiamato sul palco il condottiero della squadra, Mister Mario Di Nola, sammaritano doc alla sua prima esperienza sulla panchina della sua città. È stata presentata la rosa di questa stagione ed alzata al cielo dal capitano Daniele Farriciello la coppa della vittoria del campionato. Alla serata si è ritrovato anche lo sponsor tecnico Umbro nella persona di Luigi Boccia e sono state svelate le divise ufficiali di questa stagione.

Appuntamento quindi al prossimo 9 settembre tra le mura amiche contro il Faiano per la prima di campionato.