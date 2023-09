Erano d poco passate le 21,30 di ieri, 2 settembre, quando a Pagani si è verificato un tragico incidente. Un ragazzo di 18 anni, Gennaro Basta, originario di San Valentino Torio, ha perso la vita. Il giovane era a bordo della sua moto, quando, improvvisamente, per cause ancora da accertare, in via Corallo ha perso il controllo schiantandosi contro un muro. Inutili i soccorsi, per il 18enne non c’è stato nulla da fare.

Un impatto troppo violento e che non gli ha lasciato scampo, come accertato dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Non sembra ci fossero altri veicoli su quel tratto di strada nel momento del tragico incidente. Non sarebbe stata disposta alcuna autopsia: la salma è stata liberata.

Lutto cittadino e festeggiamenti sospesi in segno di lutto

Domenica di lutto e dolore a San Valentino Torio per la scomparsa del giovane centauro. Il sindaco Michele Strianese ha proclamato lutto cittadino per domani lunedì 4 settembre.

Il primo cittadino di San Valentino Torio, insieme con il parroco don Alessadro Cirillo e al Comitato per tutti i Festeggiamenti, hanno immediatamente comunicato la sospensione di tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti fino al 5 settembre in onore di Maria Santissima della Consolazione.

Il dolore della comunità nel post del sindaco di San Valentino Torio

La vicinanza alla famiglia del 18enne nelle parole del sindaco Strianese: “Un’ altra tragedia della strada ha colpito duramente la nostra comunità. L’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto. Il nostro giovanissimo concittadino Gennaro Basta, di 18 anni, è volato in cielo a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 a Via Corallo, a Pagani. Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze e pregando affinchè Gennaro riposi in pace nella gloria di Dio”.

Il cordoglio del sindaco di Pagani

Ad unirsi al lutto e al dolore della comunità di San Valentino Torio, anche il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco: “Nella serata di ieri Gennaro, diciottenne di San Valentino Torio, é deceduto a causa di uno schianto in moto sul tratto provinciale di via Corallo. É un immenso dolore per le nostre comunità ogni volta che una giovane vita si spezza. Alla famiglia di Gennaro e a tutta la comunità di San Valentino Torio il nostro più sincero e doloroso cordoglio”.