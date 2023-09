Torre del Greco: istituito il senso unico nella zona del cantiere di via Scappi

Da oggi e fino alla chiusura dei lavori, programmati al momento tra il 12 e il 13 settembre, viene istituito il senso unico di marcia in direzione Torre Annunziata nella prima parte di via Scappi, quella che dall’incrocio con via Curtoli-via Montedoro porta al casello autostradale.

È il senso della nuova ordinanza firmata dal responsabile del settore autonomo polizia municipale, Salvatore Visone, su sollecitazione del sindaco Luigi Mennella e del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Michele Polese. Per ora il senso unico di circolazione sarà in vigore “dalla chiusura giornaliera dei lavori del cantiere e fino all’apertura dello stesso il giorno dopo”.

“Dopo un’analisi sullo stato dei lavori in via Scappi – spiega Polese – visto il buon andamento degli stessi, dovuto anche alla possibilità degli operai di lavorare sull’intera strada con mezzi meccanici e in piena sicurezza, si è deciso di consentire l’apertura di parte della corsia durante le ore di chiusura del cantiere”.

Per gli stessi motivi, poi, come spiega ancora il vicesindaco “si è concordato di lavorare a partire da mercoledì 6 solo su metà corsia, in modo da consentire h 24 il traffico veicolare sull’altra. Ciò anche per venire incontro alle esigenze non solo degli automobilisti, ma anche dei residenti e degli esercizi commerciali della zona”.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare cittadini e commercianti per la pazienza avuta e la collaborazione prestata, fattori che ci hanno consentito di intervenire su un tratto di strada che versava in condizioni molto precarie. L’obiettivo dell’amministrazione comunale rimane quello di far terminare il cantiere prima dell’apertura dell’anno scolastico, cioè tra il 12 e il 13 settembre prossimi”.