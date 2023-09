Napoli: incendio di grandi dimensioni in capannone cinese nell’area Est – VIDEO

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio che è divampato a pochi passi dalla Motorizzazione civile

Un vasto incendio è in atto a Traversa Vicinale Fossitelli al confine tra i quartieri di Barra e Ponticelli a Napoli. Le fiamme sono divampate, nel tardo pomeriggio, all’interno di un capannone di stoccaggio di materiali che secondo prime informazioni sono di provenienza cinese.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Poggioreale, i militari del nucleo Radiomobile di Napoli e i Vigili del Fuoco.

Una colonna di denso fumo nero si è alzata nell’aria provocando allarme per i cittadini della zona densamente popolata. L’aria è irrespirabile. La stessa zona ha dovuto fare i conti, appena pochi giorni fa, con l’incendio che nella notte tra il 26 e il 27 agosto è divampato in un capannone sito in via delle Repubbliche Marinare. Le conseguenze di quel primo rogo portarono livelli diossina oltre i valori ordinari.

