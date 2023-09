“Palma al Centro”: a Palma Campania un ricco cartellone di eventi a settembre e ottobre

Musica, arte, teatro e cinema sono i protagonisti di “Palma al Centro”, il cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale di Palma Campania diretta dal sindaco Nello Donnarumma, con l’organizzazione del consigliere comunale Pasquale Carbone e dell’assessore Giovanni Bosone.

Si parte il 7 settembre con la rassegna dedicata al grande cinema italiano e la proiezione, alle ore 21 in piazza De Martino del film “Il Marchese del Grillo”. Il giorno 8, alle ore 21 in piazza Marconi, al via Palma Unplegged, con il live della band Funky Pushertz. Il 10 settembre, invece, gli artisti ritornano a Palma Campania con la nuova edizione di Palma Estemporanea: pittori, writers, scultori, madonnari si incontreranno in piazza De Martino dalle ore 17. Il 15 settembre, infine, il teatro all’aperto con “Un sogno durato un giorno” di Umberto Squitieri alle ore 19,30 in piazza De Martino

Oltre ai già citati eventi, il programma, poi, andrà avanti fino al 20 ottobre col seguente calendario:

Cinema all’italiana: 9 settembre, “Il Postino”; 14 settembre, “Il ciclone”; 16 settembre, “Popcorn e Patatine”, 21 settembre, “Il secondo tragico Fantozzi”; 7 ottobre, “Basilicata coast to coast”; 12 ottobre, “Tre uomini e una gamba”; 19 ottobre, “E’ stata la mano di Dio” (con la presenza di Giacomo Rizzo). Tutte le proiezioni si terranno in piazza De Martino con inizio alle 21

Palma Unplugged: 15 settembre, “Cascié”; 22 settembre, “Silvano Santacroce”; 29 settembre, “Antonio Marotta”; 6 ottobre, “Iosonorama”; 13 ottobre, “Calmo”; 20 ottobre, “Jessica Donnarumma e dj set”. I concerti si terranno in via Marconi con inizio alle 21

Palma Estemporanea: 17 settembre, “Gli artisti ritornano a Palma”; 24 settembre, “Palma Comics”; 1 ottobre, “L’arte dei modelli dal vero”; 8 ottobre, “L’arte del body painting”. Gli eventi di Palma Estemporanea si terranno in piazza De Martino dalle ore 17

Teatro all’aperto: “La stagione selvaggia” di Umberto Squitieri alle ore 19,30 in piazza De Martino