In un’ampia operazione coordinata, le forze dell’ordine hanno messo in atto una serie di azioni mirate per combattere il crimine nel quartiere “Parco Verde” di Caivano e nelle zone circostanti. L’operazione, denominata “Alto Impatto”, è stata condotta dalla polizia di stato, dai carabinieri e dalla guardia di finanza fin dalle prime ore della mattina.

Bombe, droga, coltelli, cartucce: al setaccio il Parco Verde di Caivano

Denunciati tre individui per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Le persone coinvolte sono state trovate in possesso di oltre 5 kg di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato.

Inoltre, durante le perquisizioni, sono stati scoperti e confiscati notevoli beni illegali. Sono stati sequestrati ben 14mila euro da due soggetti, insieme a una somma aggiuntiva di 30mila euro. Inoltre, sono stati rinvenuti due ordigni, uno dei quali rudimentale, oltre a 170 cartucce di vario calibro e tre armi bianche, tra cui una mazza da baseball, un coltello a serramanico e un arco.

Le forze dell’ordine hanno anche confiscato cinque bilancini di precisione, circa 408 grammi di hashish, circa 375 grammi di marijuana e circa 28 grammi di cocaina. In un appartamento dismesso, è stato trovato materiale per il confezionamento di droga, una pistola replica e numerose munizioni.

400 uomini in campo, i dettagli del maxi blitz

In un altro contesto, il personale della polizia metropolitana ha coordinato un’azione che ha portato al sequestro di un “altarino”. Sono stati anche eseguiti controlli amministrativi finalizzati a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari edifici nella zona.

In totale, sono state identificate 141 persone e controllati 110 veicoli. Sono state ritirate 10 autovetture, di cui 9 erano prive di copertura assicurativa, e una era stata rubata a Macerata il 23 agosto scorso. Sono state contestate 11 violazioni del Codice della Strada, ritirate 7 patenti di guida e 4 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione.