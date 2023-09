Una sparatoria ha scosso Caivano la notte scorsa. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Verso le 22, i carabinieri della locale compagnia sono stati allertati dal servizio di emergenza 112 in merito a segnalazioni di colpi d’arma da fuoco in via Garibaldi, all’angolo con via Cairoli. I militari sono intervenuti prontamente per indagare sulla situazione e garantire la sicurezza nella zona.

Caivano, sparatoria nella notte: gambizzato un 43enne in via Garibaldi

Sul luogo del tragico incidente, i militari hanno rinvenuto e sequestrato sette bossoli e tracce di sangue. Le indagini iniziali hanno suggerito che la sparatoria abbia coinvolto almeno una persona e che il colpevole fosse fuggito dalla scena prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Esplosi almeno sette colpi

Nel frattempo, è emerso che un uomo di 43 anni, residente a Caivano, è stato trasferito all’ospedale di Frattamaggiore con ferite alle gambe come conseguenza della sparatoria. Le sue condizioni non sono risultate critiche, e il paziente è fuori pericolo.

I carabinieri stanno attualmente conducendo indagini approfondite per determinare le circostanze esatte dell’incidente, identificare i responsabili e chiarire il movente dietro questa violenta sparatoria.