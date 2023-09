Cinema, le Giornate Professionali di Sorrento tagliano il traguardo della 46ma edizione

Presentate nel consueto appuntamento veneziano le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento promosse ed organizzate dall’Anec, Associazione nazionale esercenti cinema.

All’interno dell’Italian Pavilion, di cui Anec è partner, dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia i promotori hanno presentato davanti ad una folta platea la 46ma edizione della manifestazione, realizzata in collaborazione con l’Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali) con il contributo della Direzione Generale cinema e Audiovisivo e del Comune di Sorrento e il sostegno di numerosi partner istituzionali.

L’edizione 2023 avrà un focus sul tema di “Enforcement”, il rinforzo, sia in tema di supporto e consolidamento del mercato, sia abbracciando il nuovo corso legislativo di contrasto alla pirateria cinematografica.

Ad annunciare le date, dal 28 novembre all’1 dicembre all’Hilton Sorrento Palace, e i principali appuntamenti in programma sono stati il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, il presidente dell’Anec, Mario Lorini e il Presidente dell’Unione Editori e Distributori Anica, Luigi Lonigro, coadiuvati dal delegato Anec per le Giornate Giorgio Ferrero e dal Direttore Generale Anec, Simone Gialdini.

“La presentazione dell’edizione di fine novembre avviene in un momento in cui la filiera vive con entusiasmo i risultati di un’estate cinematografica che è stata la più forte di sempre.

L’efficacia delle azioni intraprese negli ultimi due anni per riportare il mercato a livelli prepandemici si sta manifestando con tutta la sua forza, e Cinema Revolution, nel suo insieme di azioni ed iniziative rappresenta il passaggio di consolidamento del mercato”, evidenzia Mario Lorini, presidente Anec.

“L’appuntamento di Sorrento è un momento strategico in cui si potranno analizzare i risultati dell’autunno e condividere le aspettative per il trend del prossimo anno, gettando le basi per la pianificazione delle attività da intraprendere. A Sorrento celebreremo, accanto a seminari e aggiornamenti professionali, alle anteprime e al Trade Show, un’edizione dei Biglietti d’Oro all’insegna dell’ottimismo”.

“La capacità di dialogo che l’industria al suo interno ha coltivato negli ultimi anni”, fa eco Luigi Lonigro, “si è rafforzata con l’organizzazione di nuove iniziative congiunte per il rilancio del cinema e sarà supportata a Sorrento dalla presentazione di contenuti cinematografici più forti che mai, per proiettarci nel 2023 con una ritrovata consapevolezza della forza dello spettacolo cinematografico.

Il cinema italiano già a Venezia sta dimostrando la sua ritrovata competitività e i risultati in sala non si faranno attendere”.

Nelle conclusioni affidate al sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato sottolineato come, dopo una stagione turistica, non ancora conclusa, di grandi numeri e record di presenze, Sorrento già si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dal grande pubblico e dagli addetti ai lavori.

“Le Giornate Professionali del Cinema richiamano infatti produttori, distributori, esercenti, ma anche attori, registi, giornalisti, istituzioni e professionisti del magico mondo del cinema – ha spiegato il sindaco Coppola – Un momento di confronto per questa fondamentale industria culturale del nostro Paese, ma anche l’occasione per fare conoscere, una volta di più, il territorio della penisola sorrentina. Nel ringraziare gli organizzatori, per avere rinnovato la scelta di Sorrento come location di questa prestigiosa manifestazione, diamo il benvenuto anche ai tanti appassionati che vorranno approfittare del ricco programma di anteprime gratuite, proiezioni dedicate agli alunni delle scuole cittadine ed eventi come la cerimonia dei Biglietti d’Oro, aperti a tutta la città”.