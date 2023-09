In scena al Museo Ferroviario di Pietrarsa lo spettacolo su Matilde Serao

Un’intuizione drammaturgica per raccontare “Donna Matilde” (Matilde Serao) in maniera innovativa. Riprendono gli appuntamenti della rassegna “Binario Rosa” nel suggestivo anfiteatro sul mare del Museo Ferroviario di Pietrarsa. In scena, Domenica 10 settembre 2023 – ore 20.30 – lo spettacolo teatrale “Serao Segreta” di Nicola Le Donne e Mario Autore.

“Matilde Serao è stata una scrittrice e giornalista italiana. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, Il Corriere di Roma, esperienza successivamente ripetuta con Il Mattino e Il Giorno. Negli anni venti fu candidata sei volte, senza mai ottenerlo, al Premio Nobel per la letteratura”. Con queste parole l’enciclopedia più famosa del web descrive la nostra eroina Matilde. Il teatro, invece, da millenni racconta storie di persone a persone, semplicemente. Proprio grazie a questo strumento magnifico che vogliamo conoscere la Serao, ma non quella descritta nei libri di storia, bensì quella più riservata, più segreta: SERAO SEGRETA, appunto.

“Binario Rosa” racconta Matilde Serao. In scena al Museo Ferroviario di Pietrarsa lo spettacolo “Serao Segreta”

Questo viene brillantemente fatto da un’intuizione drammaturgica innovativa: un’intervista impossibile. Un dj di una radio dei nostri tempi riesce a mettersi in “contatto” con la Serao e da quel punto inizia una vera e propria intervista. Si toccheranno temi noti, passaggi salienti e momenti introspettivi per portare in scena una Serao… segreta mai vista prima.

Partendo da uno scritto di Antonio Ghirelli, proprio su “Donna Matilde”, e grazie all’adattamento di Nicola Le Donne, direttore artistico dei teatri comunali di Palma Campania e Biancardi di Avella, si metterà in scena uno spettacolo metateatrale.

Ad interpretare Matilde Serao è l’attrice Daria D’Amore, talento nostrano apprezzata da pubblico e critica. La regia è affidata a Mario Autore, candidato ai nastri d’argento e volto di Eduardo De Filippo ne “i fratelli De Filippo” di Sergio Rubini, così come il volto del dj e le musiche eseguite dal vivo per lo spettacolo.

Daria D’Amore

Daria D’Amore, attrice classe ’91, si diploma nel 2016 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Vincenzo Bellini” di Napoli. Successivamente perfeziona il proprio percorso attraverso stage di alta formazione con artisti della scena internazionale e italiana, quali: Iben Nagel Rasmussen, Vincenzo Del Prete, Danio Manfredini, Patrizia Hartman, Livio Galassi, Carmen Pommella, Arianna D’Angiò, Gabriele Russo, Claudio Ascoli e la compagnia “Chille de la Balanza”. È co-fondatrice di una società artistica, impegnata nelle arti figurative, sceniche, performative e centro di produzione artistica, che prende il nome di “Henna – Bottega dell’arte”, con la quale allestisce in qualità di regista e attrice “Origami – attese di carta” (finalista premio Leo De Berardinis seconda edizione) e “Nessuno vuole fare Bruttisogni” (semifinalista premio Scenario Infanzia).

Mario Autore

Mario Autore, attore e regista di origini napoletane, ha iniziato già da giovanissimo a muovere i primi passi nel mondo del teatro, dove ha anche lavorato per diversi anni. Per una strana coincidenza della vita, proprio il suo debutto sul grande schermo avviene grazie ad un film che vuole omaggiare una delle compagnie teatrali italiane che ha fatto letteralmente la storia, ovvero il “Trio de Filippo”. Il film, diretto da Sergio Rubini, prende infatti il nome de “I Fratelli de Filippo” e Mario Autore viene scelto per interpretare il ruolo di protagonista. Autore si avvicina al mondo del teatro quando è ancora molto giovane. A soli 14 anni, infatti, debutta sul palco interpretando Nennillo di “Natale in casa Cupiello”. Prosegue gli studi conseguendo anche una laurea in Psicologia nel 2017, ma senza mai accantonare la sua profonda passione per la recitazione che lo porta a impiegare diversi ruoli tra cortometraggi e produzioni teatrali. Tutte esperienze per Autore, che impara, oltre la professione di attore, anche quella di regista. Seppur giovanissimo, Autore ha già collezionato diversi premi, tra cui il Premio Speciale Omovies 13a come Miglior Attore Under 30 e una Segnalazione speciale Premio Hystrio alla Vocazione nel 2014.