Quarto, litiga con vicina, la cosparge di benzina: ustioni su 50% corpo

Ha riportato ustioni di terzo grado sul 50% del corpo la donna di 48 anni di Quarto sulla quale un vicino di casa ha lanciato del liquido infiammabile dopo una lite per motivi condominiali.

La vittima, ricoverata presso il Reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, resta in gravi condizioni e i sanitari ancora non l’hanno ritenuta fuori pericolo di vita.

L’uomo che ha appiccato il fuoco Francesco Riccio, un 53enne già noto alle forze dell’ordine, ha anche incendiato con un accendino l’auto della donna.

L’episodio in via De Gasperi. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, aggravato per futili motivi.