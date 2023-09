Tragico incidente sul lavoro a Corchiano, in provincia di Viterbo, ieri. Due operai si trovavano al lavoro in un edificio di edilizia popolare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma ciò che è certo è che una parete dello stabile è improvvisamente crollata, travolgendo i due operai. La gravità della situazione ha richiesto un immediato intervento di soccorso.

Tragedia sul lavoro, perde la vita un 54enne di Giugliano in Campania

Le autorità locali, insieme ai soccorritori, sono giunte sul luogo dell’incidente per aiutare le vittime. Uno dei due operai è stato fortunato e ha riportato solo ferite lievi, ma il destino è stato crudele per il suo collega, un uomo di 54 anni originario di Giugliano in Campania, Alfonso Gisini. A causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto durante la notte.

Gli inquirenti stanno conducendo un’indagine dettagliata per stabilire le cause dell’incidente e determinare se vi siano stati errori o negligenze da parte di terzi che abbiano contribuito al tragico epilogo.

“Siamo di fronte a una strage a cui dobbiamo porre fine”

L’assessore al Lavoro, alla Scuola, all’Università della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, interviene sull’operaio morto a Corchiano, in provincia di Viterbo. “Esprimo – afferma Schiboni – le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla famiglia dell’uomo di 54 anni vittima di un incidente sul lavoro ieri a Corchiano, in provincia di Viterbo. Siamo di fronte a quella che, purtroppo, sta assumendo ogni giorno di più le connotazioni di una strage a cui dobbiamo porre fine.

Di qualche ora fa la notizia di un altro grave incidente sul lavoro che si è verificato in una ditta a Cisterna di Latina con un operaio rimasto gravemente ustionato – prosegue l’assessore – Un bollettino di guerra in cui sono scritti i nomi di persone che nell’esercizio della propria attività hanno perso la vita in modo inaccettabile. Una situazione di emergenza che non riguarda solo il Lazio ma l’intero territorio nazionale e che abbiamo il dovere, come istituzioni, di fermare.

Abbiamo una responsabilità a cui non possiamo sottrarci che sta nel mettere in campo tutti gli strumenti e le azioni perché i lavoratori abbiano a disposizione tutti i mezzi finalizzati a garantire la loro sicurezza. Questo assessorato – conclude – così come tutta la giunta guidata dal presidente Rocca è impegnata al massimo affinché alle parole seguano i fatti. Dobbiamo delle risposte alle famiglie delle vittime e, soprattutto, evitare che altre persone continuino a perdere la vita sul posto di lavoro”.