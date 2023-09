A Melito di Napoli, una donna di 83 anni è stata vittima di un tentativo di truffa che coinvolgeva il classico stratagemma del finto corriere. La storia ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza di spirito della anziana signora, che ha agito in modo rapido e intelligente.

“Nonna c’è un pacco per me”: 83enne chiama i carabinieri di Melito di Napoli e fa arrestare il truffatore

Tutto è iniziato quando la donna ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come sua nipote. La presunta nipote ha affermato con urgenza: “Nonna, sta arrivando un pacco per me, ed è davvero importante! Per favore, potresti pagare tu il corriere?”. Confusa ma desiderosa di aiutare, la donna ha acconsentito a pagare la somma richiesta, che ammontava a 1.300 euro.

Tuttavia, mentre aspettava l’arrivo del corriere, un dubbio ha iniziato a tormentare la signora. Fortunatamente, ha deciso di non abbassare la guardia e ha chiamato immediatamente il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

Il truffatore è stato bloccato e arrestato sul posto

In pochi istanti, i carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Marano di Napoli sono stati dispiegati sul posto. Indossando abiti civili, si sono posizionati in attesa dell’arrivo del truffatore. Pochi istanti dopo, un uomo si è avvicinato all’ingresso della casa della donna, portando con sé una scatola. Era il presunto corriere.

Grazie alla prontezza d’azione dei carabinieri, il truffatore è stato bloccato e arrestato sul posto. Nella scatola che portava con sé, sono state trovate solo alcune cialde di caffè. L’uomo, identificato come Michele Migliaccio, un 25enne di Afragola già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato accusato di tentata truffa aggravata ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.