Inizia il campionato per il Santa Maria la Carità. Presentate le nuove maglie

Inizia la prima giornata del Campionato di Eccellenza, girone B, per l’Acd Santa Maria la Carità. La squadra sammaritana, che ha presentato anche le nuove maglie da gioco, è pronta dunque, per la sua prima volta nella sua storia, a disputare il massimo campionato regionale. Sabato 9 settembre alle ore 15.30 i Rossazzurri di mister Mario Di Nola ospiteranno la formazione del Faiano, compagine che milita da anni nel campionato di eccellenza.

Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la Biglietteria dello Stadio dalle ore 15.00 alle ore 16.45 (salvo esaurimento biglietti).

Lo sponsor tecnico

La società sportiva fa anche sapere che anche per la s.s 2023/2024 Umbro sarà lo sponsor tecnico. Il contratto di sponsorizzazione già avviato nella scorsa annata è stato curato dal Teamwear e sponsorship manager di Umbro Italia Luigi Boccia che ha dichiarato: “Abbiamo creduto nel progetto, nella visione del presidente D’Oriano perché in lui ho intercettato una progettualità che non poteva limitarsi alle categorie da cui è partito , conosco il suo stile e i suoi mezzi e quindi abbiamo il piacere di accompagnarlo almeno verso la D”.