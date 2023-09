Nel pomeriggio del 5 settembre, è stata inaugurata la nuova stagione accademica presso la struttura dell’associazione “Pomigliano Danza”. Questa scuola è da anni uno dei punti di eccellenza della città di Pomigliano. Edmondo Tucci, noto nel mondo della danza classica e contemporanea come un grande professionista e precedentemente primo ballerino del rinomato Teatro San Carlo di Napoli, è tornato dopo alcuni anni di assenza a dirigere la scuola come Direttore Artistico.

Edmondo Tucci ritorna alla Pomigliano Danza: sarà lui il nuovo direttore artistico dell’Associazione

All’evento erano presenti l’assessore alle Fondazioni, l’avvocato Elvira Romano, e il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, Rino Lippiello, insieme a tutto il corpo docente, agli studenti e alle loro famiglie.

Nella sala principale, dove si tengono le lezioni di danza, Edmondo Tucci ha presentato le linee guida delle sue prossime iniziative: “Ho lasciato parte di me alla Pomigliano Danza alcuni anni fa, e ora torno per collaborare con la mia squadra in nuovi progetti. Voglio ringraziare tutti i docenti che hanno lavorato duramente per portare la scuola a questo livello, il presidente e l’amministrazione locale, in particolare l’assessore Romano, con cui ho già instaurato un buon rapporto di collaborazione.

“Coinvolgere tutta la comunità di Pomigliano”

Abbiamo già avviato interventi di miglioramento, come il ripristino delle luci esterne e dell’illuminazione del parcheggio e dell’ingresso. Il mio obiettivo principale è coinvolgere tutta la comunità di Pomigliano per rendere la Pomigliano Danza un punto di riferimento culturale e sociale per i giovani. Inoltre, stiamo pianificando una collaborazione con le scuole locali per diffondere la conoscenza della danza. Con il Presidente Lippiello, stiamo anche esaminando diverse strategie per rendere i nostri corsi accessibili a tutte le fasce sociali attraverso agevolazioni economiche, come la valutazione del modello Isee. A partire da domani, inizieremo tutti i nostri allenamenti tecnici con le nuove aggiunte nei nostri programmi”.

L’assessore Romano ha sottolineato l’importanza del rinnovamento e della qualità nella direzione artistica dell’Associazione e ha annunciato prospettive future che coinvolgeranno la comunità, specialmente i giovani: “Sono onorata di annunciare che la direzione artistica della Pomigliano Danza è affidata a Edmondo Tucci. Abbiamo subito condiviso una visione e progettualità comuni. L’amministrazione è determinata a aumentare il prestigio dell’Associazione a livello regionale, con un’attenzione particolare alla preparazione tecnica e professionale dei giovani. La collaborazione tra le parti renderà la Pomigliano Danza un punto di riferimento sociale, soprattutto per i giovani. Siamo aperti ad ascoltare le richieste del corpo docente, del Presidente e delle famiglie in questa prossima fase”.

Cinzia Porcaro