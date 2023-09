I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato due arresti in poche ore per maltrattamenti in famiglia, dimostrando una volta di più il loro impegno nella lotta contro la violenza domestica.

Maltrattamenti in famiglia, è allarme: due arresti in poche ore a Volla e Torre del Greco

Il primo episodio si è verificato a Torre del Greco, nel pomeriggio, quando i carabinieri della sezione operativa sono stati chiamati a indagare su una donna trasferita d’urgenza all’ospedale “Maresca”. La donna, di 25 anni, presentava lesioni al volto e tagli alle braccia, presumibilmente causati da frammenti di vetro.

La prognosi per la vittima è stata fissata a 15 giorni. Dopo un’attenta raccolta di prove, i militari hanno identificato il compagno della donna, un 33enne del luogo, come l’aggressore. Aveva già un passato di violenze nei confronti della vittima. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo, e ora si trova in attesa di giudizio dietro le sbarre.

Il secondo arresto è avvenuto durante la notte a Volla

Il secondo arresto è avvenuto durante la notte a Volla, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Lufrano. La loro attenzione è stata catturata da un uomo che stava brutalmente aggredendo una donna, colpendola con calci e pugni.

Gli aggressori stavano anche cercando di usare un coltello, ma l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio. L’uomo, un 44enne, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale. La vittima, una donna di 35 anni, è stata curata all’ospedale di Torre del Greco, dove le sono state diagnosticate lesioni alle braccia che richiederanno 10 giorni di cure.