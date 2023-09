Il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, ha annunciato che il Ministero della Cultura ha concesso un contributo di 4.232,08 euro alla Biblioteca Comunale “Michele Cavaliere”. La biblioteca è già ben fornita di libri, ma questo finanziamento contribuirà ad aumentare l’accessibilità e l’offerta. Questo rappresenta il secondo contributo economico destinato alla biblioteca; precedentemente, la Regione Campania aveva stanziato fondi per la digitalizzazione del Museo della Biodiversità e per l’integrazione del catalogo della biblioteca nel sistema bibliotecario nazionale, noto come Sbn.

Nuovi fondi per la Biblioteca “Cavaliere” a Gragnano

La biblioteca è ora parte dei progetti del Servizio Civile Universale, offrendo importanti opportunità ai giovani. Il primo gruppo ha cominciato il 27 giugno, mentre il prossimo partirà il 19 settembre. Inoltre, è stata garantita l’apertura continuativa della biblioteca nei giorni di lunedì e mercoledì. Con i fondi per l’acquisto di nuovi libri, si compie un ulteriore passo avanti sulla strada della promozione della cultura nella nostra città, come dichiarato dal sindaco Nello D’Auria.

“Un ulteriore passo avanti sulla strada della promozione della cultura”

In un periodo in cui la cronaca locale e nazionale è segnata da episodi di violenza commessi da giovani, l’incremento dei finanziamenti per la biblioteca è sicuramente una scelta saggia. Rispondere alla violenza con l’educazione è preferibile rispetto all’uso della forza, poiché la mancanza di educazione può favorire la violenza. Ci auguriamo che questi fondi siano ben utilizzati e che il Comune proponga iniziative per promuovere la lettura tra i giovani e gli adulti. Troppo spesso, molte persone preferiscono il consumo compulsivo dei contenuti digitali sui loro smartphone, e biblioteche e librerie sono trascurate o costrette a chiudere. La Biblioteca di Gragnano è un esempio virtuoso in questo contesto, ma è importante estendere questa attenzione anche ad altre realtà.

Michele Mercurio