Palma Campania: arte e cultura, torna “Palma Estemporanea”

Dal 10 settembre al 12 novembre torna “Palma Estemporanea”, l’iniziativa organizzata dal curatore d’arte Ferdinando Sorrentino e promossa dall’amministrazione comunale che mette sotto i riflettori la pittura e la scultura.

Ogni domenica, con inizio alle ore 17, l’arte scende in piazza De Martino con decine di pittori e scultori, che realizzano le loro opere all’aperto.

Nel corso delle varie domeniche, protagoniste saranno anche altre forme di espressione artistica, come il fumetto e la body painting.

Promossa negli anni scorsi dall’assessorato alla cultura retto da Elvira Franzese, oggi presidente del consiglio comunale, “Palma Estemporanea” sta diventando un appuntamento fisso per l’arte e la cultura non solo a Palma Campania ma in tutto il territorio nolano e vesuviano.