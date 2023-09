“Stasera Achille Lauro e Tananai si esibiranno in dj-set con ingresso gratuito a Sant’Antonio Abate. Non potevamo chiedere di meglio per l’Endsummerfest, un evento ormai atteso con trepidazione da migliaia di persone”. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate. Achille Lauro e Tananai si esibiranno in dj-set sul palco abatese di largo Sandro Pertini stasera, mercoledì 6 settembre.

Sant’Antonio Abate, Endsummerfest: stasera Achille Lauro e Tananai in dj-set

Ieri sì è chiuso l’altro evento abetese di fine estate, “Mmiez & Sounds Beer Fest”, la festa della birra che ha ospitato migliaia di persone ogni sera, con 18 stand food, 10 birre alla spina e sei serate di concerti gratuiti. Sul palco si sono alternati in concerto La Maschera, Tony Tammaro, Gerardo Amarante, Giuliano Palma, Enzo Avitabile con i Bottari, Daniele Silvestri e Nostalgia 90, il party 90s più forte d’Italia.

“L’Endsummerfest è una manifestazione che, dal 2017 ad oggi, ha già avuto la possibilità di ospitare artisti importanti del panorama musicale nazionale – spiega Ilaria Abagnale – e che, nel corso degli anni, sta crescendo, dando l’opportunità ai cittadini abatesi, e non solo, di poter assistere ad esibizioni e concerti di spessore proprio sul nostro territorio, in un festival che sta diventando un appuntamento fisso di fine estate”.

“Evento gratuito atteso con trepidazione da migliaia di persone”

All’Endsummerfest nel 2017 si sono esibiti Gigi D’Alessio e Luché, nel 2018 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Clementino e Fabrizio Moro, nel 2019 Carl Brave, Giusy Ferreri e Antonello Venditti, nel 2022 Luché, Geolier e Alex Britti. Quest’anno, in dj-set toccherà ad Achille Lauro e Tananai chiudere il festival di fine estate.

“Questa serata è dedicata soprattutto ai ragazzi del nostro territorio – conclude Ilaria Abagnale – che potranno assistere ad un piccolo ‘festival’ della musica italiana, con due big come Achille Lauro e Tananai che sono nei primi posti di ogni classifica delle piattaforme di streaming”.