Una terribile tragedia ha scosso la comunità della penisola sorrentina, con la perdita di Marilisa Carrano, una donna di 52 anni originaria di Sant’Agnello. Nel pomeriggio di ieri, Marilisa è stata vittima di un grave incidente stradale sull’autostrada, che ha tragicamente messo fine alla sua vita.

Terribile impatto in autostrada, muore 52enne di Sant’Agnello

Secondo le prime informazioni disponibili, Marilisa viaggiava in sella a una moto quando è entrata in collisione con un camion, non lontano dallo svincolo di San Giorgio a Cremano. Le cause esatte dell’incidente devono ancora essere accertate, ma purtroppo per la donna, le conseguenze sono state fatali. Nonostante l’intervento immediato dell’ambulanza del 118, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Marilisa sul posto.

Le autorità competenti, tra cui la polizia stradale, si sono recate immediatamente sul luogo dell’incidente per condurre le prime indagini e raccogliere prove. Non è da escludere che siano visionate eventuali registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Marilisa era una docente di sostegno e una giornalista pubblicista, ma la sua grande passione era l’atletica leggera. Nel corso degli anni, si era dedicata con entusiasmo a questo sport, partecipando a gare e collaborando attivamente con associazioni sportive, specialmente nel settore podistico.

La sua scomparsa ha colpito duramente familiari e amici, che hanno reso omaggio alla sua memoria inondando i suoi profili social con messaggi di cordoglio e fotografie dei momenti trascorsi insieme.