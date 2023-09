Tragedia a Montemurlo, in provincia di Prato, per una famiglia originaria di Castellammare di Stabia: un bambino di un anno e mezzo è rimasto schiacciato da pannelli di cartongesso nella sua casa. La Procura di Prato ha prontamente aperto un fascicolo d’indagine, ma al momento non ci sono ipotesi di reato né indagati.

Tragedia a Prato per una famiglia di Castellammare

L’incidente si è verificato nella serata di sabato nell’abitazione della famiglia, originaria di Castellammare di Stabia. Secondo quanto emerso, i pannelli di cartongesso erano presumibilmente posizionati in una stanza in attesa dell’inizio dei lavori di ristrutturazione previsti per i prossimi giorni. Gli investigatori stanno conducendo approfondimenti per comprendere le circostanze esatte dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

Muore bimbo di un anno schiacciato da pannelli: aperta un’inchiesta dalla Procura

Nel frattempo, la comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia. Il Comune di Montemurlo ha deciso di rinviare gli eventi pubblici previsti in segno di rispetto e cordoglio per la famiglia del bambino scomparso. Nel frattempo, la Procura continuerà ad indagare per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questa terribile tragedia. Sarà eseguita un’autopsia sul corpo del bambino per ottenere ulteriori informazioni sulla causa della sua morte.