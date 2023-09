Dal Comune fornitura libri di testo scuole secondarie di primo e secondo grado a Torre del Greco

Fornitura libri di testo per l’anno scolastico 2023/24 agli alunni residenti in Campania che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado presenti a Torre del Greco: c’è l’avviso pubblico. Sono stati infatti pubblicati nella sezione “Urp Informa” del sito del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it) i criteri per accedere agli interventi realizzati grazie ai fondi messi a disposizione della Regione Campania.

I destinatari, come si legge nell’avviso voluto dal sindaco Luigi Mennella e firmato dall’assessore con delega alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino, e dalla dirigente Luisa Sorrentino, sono “gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel comune di Torre del Greco e residenti in Campania, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rilasciato nell’anno 2023 e in corso di validità rientrate in una delle due seguenti fasce: fascia 1-Isee compreso tra 0 euro e 10.633,00 euro; fascia 2-Isee compreso tra 10.633,01 euro e 13.300,00 euro”.

Il Comune ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola libraria, per consentire l’acquisto di libri di testo, secondo gli importi totali predefiniti in funzione della classe frequentata: per le secondarie di primo grado (scuole medie) prima classe 280 euro; seconda classe 110 euro; terza classe 125 euro; per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) prima classe 260 euro; seconda classe 165 euro; terza classe 245 euro; quarta classe 220 euro; quinta classe 210 euro.

Come specificato nell’avviso pubblico, le domande possono essere presentate con “apposita istanza esclusivamente compilando on-line il modulo disponibile all’indirizzo web www1.itcloudweb.com/iscrizioninettorredelgreco dopo avere inserito il codice fiscale dello studente per il quale si richiede il beneficio.

“Le istanze – ricordano dal Comune – vanno presentate on-line a partire da giovedì 7 settembre 2023 ed entro e non oltre lunedì 25 settembre 2023: i termini sono perentori e, una volta decorsi, il sistema on-line non consentirà più la presentazione dell’istanza”. Sarà poi l’ufficio pubblica istruzione a redigere gli elenchi degli studenti aventi diritto e degli esclusi che saranno pubblicati – salvo impedimenti – entro lunedì 2 ottobre sul sito web dell’ente. Per maggiori dettagli e per conoscere tutte le procedure per poter presentare la domanda, occorre leggere l’avviso pubblico presente nella sezione Urp Informa sulla home page del sito del Comune.