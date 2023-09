Nelle prime ore di questa mattina, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione denominata “Alto Impatto” nei “Quartieri Spagnoli”, precisamente nella zona di Montecalvario a Napoli. Questa operazione ha coinvolto la polizia di stato, l’Arma dei Carabinieri e la guardia di finanza ed è stata caratterizzata da decine di perquisizioni e controlli amministrativi finalizzati a garantire la sicurezza nella zona.

Droga, armi, videosorveglianza abusiva

Durante l’operazione, è stato fermato un individuo di origine gambiana che era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di atti persecutori. Inoltre, sono state effettuate due arresti in flagranza di reato: uno per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti e l’altro per possesso di documenti di identificazione falsi. In totale, sono state denunciate sei persone per varie violazioni di legge.

Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti di interesse investigativo, tra cui una pistola Taurus calibro .22, numerose cartucce, due bilancini di precisione, otto armi bianche (tra cui coltelli, una “katana” e uno sfollagente telescopico), oltre 108mila euro in banconote di vario taglio, tre orologi di un noto marchio, circa 135 grammi di hashish, 95 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana. È stato anche scoperto un sistema di videosorveglianza esterna installato per evitare i controlli della polizia.

I dettagli del maxi blitz ai “Quartieri Spagnoli” di Napoli

L’operazione ha coinvolto oltre trecento operatori delle diverse forze dell’ordine e uffici di polizia, dimostrando un notevole sforzo coordinato per garantire la sicurezza nella zona dei Quartieri Spagnoli. Durante l’operazione sono state identificate 112 persone, di cui 40 con precedenti penali, e controllati 77 veicoli. Inoltre, sono stati rimossi 20 veicoli privi di copertura assicurativa.