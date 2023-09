Forte scossa di terremoto di magnitudo 3,8: epicentro tra Napoli e Pozzuoli

Scossa di terremoto avvertita anche a Napoli intorno alle 19.40. Secondo le prime stime del’Ingv, ha avuto una magnitudo di 3.8, profondità 2.5 km la prima stima.L’epicentro del sisma nella zona di Agnano Astroni, zona dei Campi Flegrei al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli interessate in queste settimane da costanti episodi sismici. Si tratterebbe di una delle scosse più forti degli ultimi anni in quell’area.

Attimi di grande apprensione: molti residenti hanno lasciato le abitazioni e sono scesi in strada. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Inizialmente si era pensato che l’epicentro potesse essere nell’area degli Astroni, oasi naturale al confine tra Napoli e Pozzuoli, mentre succcessivamente si è parlato di Solfatara.

La scossa è stata avvertita dai residenti di Fuorigrotta, via Manzoni, del quartiere collinare del Vomero e anche in centro città, oltre che nel puteolano. Da tempo nei Campi Flegrei è in atto un vistoso fenomeno di sciami sismici ripetuti legati al bradisismo.