Gragnano, avvio delle opere per il completamento della rete fognaria. Il sindaco Nello D’Auria: “Un risultato storico”

“L’avvio delle opere di completamento della rete fognaria del Comune di Gragnano rappresenta un risultato storico e un importante passo avanti per lo sviluppo del nostro territorio”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, in merito all’avvio degli interventi strategici per il potenziamento della rete fognaria previsto per domani venerdì 8 settembre alle ore 17 e 30 in piazza Mercato.

“In sinergia con la Regione Campania e il governatore Vincenzo De Luca, grazie al lavoro messo in campo dall’Ente Idrico Campano guidato da Luca Mascolo e al gestore del distretto Gori, – prosegue il sindaco D’Auria – porteremo finalmente a compimento un lavoro importante di programmazione, che metteremo a frutto con un intervento strategico per Gragnano e per l’intero comprensorio. Stiamo lavorando per dare impulso alla crescita di tutto il territorio, attraverso azioni mirate che vanno nella direzione dello sviluppo nel segno della sinergia e della condivisione di intenti per il bene dei cittadini”.

“Per la prima volta la Campania, grazie alla proficua sinergia tra Eic, Regione Campania ed il gestore Gori, è impegnata nella realizzazione di un programma di interventi serio, organico, concreto e monitorabile in tempo reale sul portale energieperilsarno.it, teso a risolvere una volta per tutte una delle più grandi emergenze ambientali europee. – afferma Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano – La bonifica del Sarno per noi non è una medaglia da appuntare in petto, ma la volontà di dimostrare che quando la buona politica vuole, sa risolvere i problemi.

Il completamento della rete fognaria a Gragnano consentirà di estendere il servizio a circa 5.000 abitanti, di eliminare 20 scarichi di acque reflue nel torrente Vernotico e di portare a depurazione i reflui di 18.000 abitanti. Per noi continuano a parlare i fatti”.