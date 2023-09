La notte scorsa a Pozzuoli un 30enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti prontamente al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in risposta a una segnalazione di un uomo gravemente ferito.

Pozzuoli, sparatoria nella notte: 30enne ferito all’addome e alla gamba

Il ferito, un residente del posto già noto alle forze dell’ordine, era giunto da solo sul luogo dell’incidente. Presentava due ferite da proiettile, una all’addome e una alla gamba sinistra. La natura dei fatti e le circostanze esatte dell’aggressione devono ancora essere determinate, e le indagini sono in corso.

Operato, non è in pericolo di vita

Il 30enne è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico presso l’ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle ferite, le sue condizioni non sono considerate critiche, e non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno lavorando instancabilmente per raccogliere prove e testimonianze al fine di fare chiarezza sull’accaduto e individuare i responsabili.