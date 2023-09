E’ tutto pronto a Vico Equense per la giornata all’insegna della solidarietà. Venerdì 8 settembre alle ore 20.30 presso il chiosto della Santissima Trinità e Paradiso è in programma la seconda edizione di “Vico Equense per l’Ail – Premio Vikonos: Napoli oltre i confini”.

Una serata organizzata dalla Città di Vico Equense in collaborazione con l’AIL Napoli – Sezione Bruno Rotoli e Vikonos Web Radio/Tv, realizzata con il supporto di associazioni, commercianti, altre istituzioni cittadine e il supporto dei Lions Penisola Sorrentina. Protagonista dell’evento sarà la solidarietà ma non mancheranno momenti di gioia, allegria e condivisione.

Saranno presenti all’evento personalità illustri, che riceveranno il “Premio Vikonos: Napoli Oltre i Confini” per il loro impegno in diversi ambiti. I premiati della seconda edizione saranno: Maurizio De Giovanni, Paolo Ascierto, Miriam Candurro, Carlo Alvino, Gennaro Esposito, Anna Trieste, Roberto Carlos Sosa, Sandro Ruotolo, Luigi De Magistris e Gino Rivieccio.

La serata benefica, il cui incasso sarà interamente devoluto all’AIL di Napoli – Sezione Bruno Rotoli, sarà condotta da Francesco Marciano e Giovanna Castellano.

“I fondi raccolti – ha dichiarato Enzo Botto, socio fondatore, consigliere e tesoriere di Ail Napoli – vengono impiegati per contratti di collaborazione di medici che coadiuvano le maggiori ematologie Campane, per finanziare borse di studio destinate alla ricerca, per l’aiuto a domicilio di ammalati con l’ausilio di nostri infermieri specializzati, l’aiuto diretto di pazienti indigenti (che si concretizza con il pagamento di utenze, affitti, vestiario, cibo, etc.), l’aiuto psicologico per gli ammalati, finanziamento viaggi ammalati indigenti per cure oltre regione”.

“Vico Equense si conferma campione di solidarietà grazie a questo premio, voluto con tutte le nostre forze – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello -. Al Chiostro della Santissima Trinità, uno dei luoghi più incantevoli della nostra Città, ci saranno tanti ospiti che si presteranno per una buona causa: dare sostegno a chi ogni giorno lotta per la vita. L’incasso sarà interamente devoluto all’Ail, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma. Questo evento però sarà anche un magica serata all’insegna del divertimento, in compagnia di tantissimi ospiti”.