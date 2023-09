Sono iniziati oggi i lavori di installazione di dossi rialzati lungo il lungomare di Napoli, partendo da Piazza Sannazaro. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza dei pedoni in alcune zone che, negli ultimi mesi, sono state teatro di incidenti stradali, alcuni dei quali fatali.

L’operazione è stata pianificata da diversi Assessorati comunali, tra cui quelli alle Infrastrutture, alla Mobilità, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, sotto la guida degli assessori Edoardo Cosenza e Antonio De Iesu. La Polizia Locale ha contribuito attivamente all’iniziativa, mentre l’Azienda Napoletana Mobilità si occupa della sua implementazione.

Nei prossimi giorni, i lavori si estenderanno anche a Via Caracciolo, in prossimità degli attraversamenti vicino all’approdo degli aliscafi e all’acquario, così come a Via Dhorne, nelle vicinanze dello chalet rosso di Rotonda Diaz. Altri dossi verranno successivamente installati in altre zone, tra cui Corso Amedeo di Savoia, Via Santa Teresa degli Scalzi e Corso Malta.

Per monitorare l’efficacia di queste misure e valutare l’adozione di ulteriori interventi, l’Amministrazione comunale continuerà a collaborare con l’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale per raccogliere dati sulla sicurezza stradale e l’incidentalità nelle strade della città.

L’Assessore De Iesu ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’attuare misure atte a mitigare il rischio di incidenti stradali, soprattutto in zone come Mergellina e la Villa Comunale, dove in passato non si erano registrati tassi significativi di incidentalità. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e i residenti, e l’installazione di questi dossi è solo una delle misure previste nell’ambito di questa strategia.