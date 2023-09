Una coraggiosa donna di 91 anni residente a San Giorgio a Cremano ha dimostrato una determinazione sorprendente nel respingere un tentativo di truffa, contribuendo così all’arresto di due uomini.

San Giorgio a Cremano, 91enne inganna due truffatori e li fa arrestare dai carabinieri

La vicenda ha avuto inizio quando il telefono di questa anziana signora ha iniziato a squillare. La storia raccontata dall’altra parte della cornetta era piuttosto familiare, con qualche variazione: c’era una documentazione da consegnare per conto del nipote della donna, ma c’era anche un “piccolo” prezzo da pagare per il servizio reso direttamente a domicilio. La richiesta ammontava a 700 euro, preferibilmente in contanti.

Nonostante il tentativo di inganno fosse ben orchestrato, la donna non si è lasciata influenzare. La 91enne era ben informata sugli stratagemmi delle truffe agli anziani, seguiva le notizie in tv e leggeva giornali che ne parlavano. Inoltre, i suoi parenti l’avevano istruita su come reagire in caso di situazioni sospette. Così, ha deciso di ascoltare attentamente l’uomo dall’altro capo della linea, lasciando che continuasse con la sua messinscena.

Ha riagganciato il telefono e composto il numero 112

Poi, senza cedere alla paura o all’inganno, ha riagganciato il telefono e composto il numero 112 per segnalare l’accaduto ai carabinieri. I militari della stazione di San Giorgio a Cremano hanno reagito prontamente, raggiungendo la donna prima che i truffatori potessero agire.

Insieme alla coraggiosa signora, hanno atteso nella sua abitazione il presunto corriere, che, dopo pochi minuti, ha suonato alla porta. Con calma e sangue freddo, la 91enne ha ritirato il pacco e consegnato parte del denaro richiesto. Nel frattempo, i Carabinieri erano pronti a intervenire, senza lasciare alcuna possibilità di fuga al truffatore.

In pochi istanti, le manette sono scattate

In pochi istanti, le manette sono scattate, e anche il complice, che era in auto ad accompagnare il truffatore, è stato individuato e arrestato. I due uomini, identificati come Luciano Maiorano e Alfonso Balido, entrambi di 50 anni e residenti a Ponticelli, sono ora in custodia in attesa di giudizio.

La 91enne di San Giorgio a Cremano ha ricevuto i complimenti dei carabinieri per aver dimostrato grande determinazione e intelligenza nel sventare un ennesimo tentativo di truffa. La sua azione coraggiosa ha contribuito a garantire che giustizia fosse fatta e che i truffatori fossero portati di fronte alla legge.