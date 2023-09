Torna il Battesimo del Mare, prove di immersioni e apnea nella spiaggia di San Francesco a Marina Piccola

Un modo sicuro e piacevole per scoprire l’affascinante mondo sottomarino e vivere la prima esperienza subacquea. Torna il “Battesimo del Mare”, prove gratuite di immersioni e apnea con la guida di esperti Diving e istruttori.

Le attività, organizzate dal Comune di Sorrento e dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella, si svolgeranno il 16 settembre, a partire dalle 14, nella spiaggia di San Francesco a Marina Piccola a Sorrento.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo Lifeseanet, coordinato da Legambiente, che vede tra i partner l’Amp Punta Campanella e ha l’obiettivo di ampliare la conoscenza e la tutela dei siti marini di Natura 2000, la più estesa rete di aree protette al mondo di cui fanno parte anche i fondali della Penisola sorrentina e di Capri.

I partecipanti ( i posti sono limitati, si può prenotare al link https://www.puntacampanella.org/battesimo-del-mare/il-battesimo-del-mare-2023) saranno accompagnati in mare dalle esperte guide dei diving “Punta Campanella” , “Barracuda”, “Bikini” , “Capri Feeediving”, “Sirene Boatdiving”, “Hotel Mary diving” e delle associazioni Jacques Costeau e Centro sub Torre del Greco.

Attraverso il Battesimo del Mare si potranno apprendere le basi per cominciare a immergersi in tutta sicurezza, grazie ad alcune semplici indicazioni di natura teorica, seguite da una prova in acqua di circa 15 minuti.

“Far conoscere e apprezzare la bellezza del mondo sottomarino è un passaggio fondamentale affinché tutti si impegnino per tutelarlo – commenta il Presidente dell’AMP Punta Campanella, Lucio Cacace- Questa bella iniziativa si svolgerà a Marina Piccola a Sorrento, borgo bellissimo nel quale da anni offriamo il nostro contributo, collaborando con il Comune di Sorrento, per valorizzare il sito”.

“Questa iniziativa si inserisce all’interno delle attività che, congiuntamente all’assessore all’Ambiente, Ilaria Di Leva, il Comune di Sorrento sta promuovendo per sensibilizzare il pubblico sul valore della risorsa mare- sottolinea Luigi Di Prisco, Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento- Viverlo appieno è anche questo: distendere lo sguardo e abbracciare l’orizzonte, vedere le bellezze che esso custodisce e promuovere esperienze dirette attraverso le quali i cittadini possano sperimentare il mondo subacqueo e le sue fascinazioni”.