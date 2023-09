“Il Covid non è scomparso”. L’invito dei medici napoletani a vaccinare i fragili

Il monito dei dottori in vista stagione autunnale, pensando a una vaccinazione almeno annuale contro il Covid così come accade per l'influenza

Il monito arriva in occasione dell’incontro “La vaccinazione Covid-19 nell’era post pandemica per il paziente fragile e a rischio”, nel corso del quale i medici napoletani hanno invitato tutti a non sottovalutare il Covid pensando che sia una malattia ormai scomparsa.

L’allarme e la proposta è quella di prestare particolare attenzione alle persone “fragili” puntando su una nuova campagna vaccinale in vista della stagione autunnale.

Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina della Federico II: “Difendere i soggetti più fragili”

“Questo focus sulla vaccinazione Covid soprattutto per i soggetti fragili è quanto mai necessario in questo momento in cui il ruolo delle varianti fa sentire la sua voce e si registra una ripresa dei contagi”, afferma Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina della Federico II e responsabile scientifico del convegno.

“Fortunatamente – continua – non c’è carico sulle terapie intensive, ma è fondamentale difendere i soggetti più fragili e a rischio come gli immunodepressi che devono essere al centro della nostra attività di vaccinazione nei mesi autunnali“.

Ivan Gentile: “Non si deve sottovalutare il Covid e anzi va ripresa la campagna vaccinale per i soggetti a rischio”

“Questi pazienti con una situazione sanitaria già compromessa vanno incontro a una malattia da Covid che può essere molto grave e condurre al decesso”, spiega Ivan Gentile, direttore dell’Uoc di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. “Gli immunodepressi in particolare presentano una forma molto lunga della malattia da Covid, che può durare anche per molti mesi, e dunque non si deve sottovalutare il Covid e anzi va ripresa la campagna vaccinale per i soggetti a rischio ma cambiando paradigma, pensando a una vaccinazione almeno annuale contro il Covid così come accade per l’influenza“.

Alternativa contro il Covid il vaccino proteico

Ad oggi in Italia la penetrazione della vaccinazione antinfluenzale è attorno al 70 per cento negli over 65 e secondo i medici sarebbe importante riuscire a raggiungere queste stesse percentuali nella vaccinazione anti Covid per le persone fragili e a rischio. “Da oltre un anno abbiamo a disposizione per contrastare il Covid il vaccino proteico – evidenzia Gentile – un vaccino che dunque è realizzato come l’antinfluenzale e che può essere una valida alternativa per chi ha ancora delle diffidenze rispetto ai vaccini a mRna, sebbene in maniera ingiustificata“.