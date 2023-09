Se non si fosse capito, il Napoli 2022-23 è stato dominante. La stagione è finita, si sa, e con Rudi Garcia gli azzurri hanno appena iniziato l’assalto al bis, ma prima c’è ancora un premio da assegnare: il Pallone d’oro. E il Napoli, nel suo piccolo, la storia la ha fatta.

La banda azzurra si porta sulle spalle in questa nuova stagione i “postumi” dello Scudetto: averlo sul petto pesa, averlo in archivio è semplicemente meraviglioso. E se in archivio ci metti tre candidati al premio individuale più importante al mondo, beh, è la stagione perfetta.

Ci sono Osimhen, Kvaratskhelia, in più Kim, che è del Bayern Monaco, ma senza dubbio si è guadagnato la candidatura con la maglia azzurra. Certo è che il premio se lo contenderanno il tripletista Haaland e il campione del mondo Messi (a caccia dell’ottavo titolo), ma per il Napoli portarne tre il 30 ottobre a Parigi è un traguardo storico.

Osimhen, Kvara e Kim: un trio durato solo un anno, ma che rimarrà sempre scolpito nella storia del Napoli. Il nigeriano capocannoniere, un bomber nato, uno che il gol ce lo ha nel sangue. Il georgiano in punta di piedi, con stile brasiliano, con il vizio del gol, con l’inventiva e la capacità di pensare una cosa e farla subito. E poi c’è Kim, il coreano anomalo, che con quel suo sorrisetto ha fatto ammattire tutta la Serie A. Napoli era la piazza ideale per lui. E ha saputo come lanciarsi.

Chissà se diversi anni fa, quel ragazzino che vendeva l’acqua ai semafori, quell’altro ragazzino costretto a convivere con la guerra e ancora quell’altro ragazzino che giocava solamente in università se lo immaginavano. Probabilmente no. Solo due parole, ad maiora.

Giuseppe Garofalo