Santa Maria la Carità subito vincente contro il Faiano ! Buona la prima, la compagine sammaritana alla prima in campionato, all’esordio assoluto in Eccellenza non stecca e conquista il bottino pieno.

Pronti,via mister Di Nola si gioca la carta La Torre che prende il posto del terzino Langellotto, ma è al 58’ la formazione ospite ad ammutolire l’impianto di Santa Maria la Carità, Frasca dalla distanza inventa una traiettoria imprendibile per Borrelli che si insacca nell’angolino e regala il momentaneo vantaggio al Faiano.

Il tecnico sammaritano al 60’ manda il suo messaggio inserendo Maravolo dando più peso all’avanti locale, dopo soli tre giri di lancette ci pensa La Torre a firmare il pareggio, Farriciello manda una palla nella zona calda, sulla conseguente ribattuta il centrocampista non ci pensa due volte e dal limite dell’area di rigore pesca il jolly, è 1-1.

La gara decolla a vista d’occhio e cavalca la mareggiata, al 77’ Senatore si mette in proprio, galoppa sulla fascia, arriva in area e con una conclusione chirurgica manda in visibilio il comunale di Santa Maria la Carità. Nei minuti finali la squadra locale prova a chiudere i conti ma non morde, stringe i denti nei 5’ di recupero e conquista una vittoria storica.