Juve Stabia, grande vittoria nel derby contro l'Avellino

Grande vittoria della Juve Stabia che fa suo il derby contro l’Avellino per 1-0, gol di Bellich nella ripresa. Ottima prestazione delle Vespe che annichiliscono i Lupi con un secondo tempo di gran carriera. Ora la Juve Stabia è a 6 punti mentre l’Avellino a 0. La panchina di mister Rastelli dell’Avellino è a rischio.

La partita

Juve Stabia con il 4-3-3: tridente d’attacco con Piscopo, Candellone e Piovanello. Avellino con il 4-3-1-2: duo d’attacco Patierno e Marconi.

Al 4′ l’Avellino si rende pericoloso con Patierno di testa, Thiam devia in corner. Break della Juve Stabia al 12′ con Candellone in area irpina con Candellone che mette fuori di poco.

Al 32′ mischia in area dell”Avellino con Baldi che tenta la conclusione senza centrare il bersaglio. Nel finale di tempo l’Avellino alza il baricentro della manovra, spingendo sull’acceleratore e costringendo i gialloblù alla difensiva. Ci prova Bellich dalla distanza (48′) dopo bella azione tambureggiante della Juve Stabia. Il primo tempo termina a reti bianche.

Nella ripresa all’8 arriva la prima conclusione con tiro dalla distanza di Mignanelli, palla alta sulla traversa. All’11 occasione per la Juve Stabia: cross di Mignanelli da sinistra, testa di Candellone in area che non indirizza efficacemente.

Al 22′ occasionissima Juve Stabia: Romeo in area avellinese lascia partire un destro con Ghidotti che si esalta e salva la sua porta. Al 30′ vantaggio Juve Stabia con Bellich che risolve una mischia in area. Poi palo di Gerbo (32′). Successivamente (37′) gran parata di Ghidotti su Candellone. L’Avellino non riesce a reagire e la Juve Stabia vince meritatamente.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam 6; Baldi 6.5, Bachini 6.5, Bellich 7, Mignanelli 7; Buglio 6.5 ( 41′ st Folino sv), Leone 7, Erradi 6 (1′ st Romeo 6.5); Piscopo 6 (45′ st Marranzino sv), Candellone 6.5, Piovanello 6 (23′ st Gerbo 6). All. Tarantino 7 (squalificato Pagliuca)

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti 6.5; Cancellotti 6, Benedetti 5, Cionek 5.5, Tito 5.5; Dall’Oglio 5.5 (24′ st D’Angelo 5), Palmiero 6 (37′ st Sgarbi sv), Sannipoli 6 (37′ st Armellino sv); Varela 6 (9′ st D’Amico 5); Patierno 5.5, Marconi 6 (24′ st Gori 5). All.: Rastelli 5

Arbitro: Centi di Terni 6. Marcatori: 30′ st Bellich (JS). Ammoniti: Piovanello (JS), Candellone (JS), Cionek (A), Buglio ( A), Gerbo (JS), D’Amico (A). Note: spettatori 3204. Angoli: 3-9. Recupero: 4′ pt- 5′ st.

Domenico Ferraro