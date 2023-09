Le prime luci dell’alba hanno portato con sé una nuova operazione di controllo nel rione “Traiano” di Napoli. I carabinieri della compagnia di Bagnoli, uniti al team Api del Nucleo Radiomobile di Napoli e al Reggimento Campania, hanno circondato il rione e avviato una serie di controlli mirati per sradicare le attività delle piazze di spaccio.

Napoli, incredibile al rione “Traiano”: violano i sigilli delle piazze di spaccio

Un elemento fondamentale in questa operazione è stato Axel, un cane addestrato nel nucleo Cinofili di Sarno, specializzato nella ricerca di stupefacenti. L’attenzione maggiore è stata concentrata lungo via Tertulliano, una delle arterie principali del Rione Traiano, nota per essere una delle zone più problematiche in termini di spaccio di droga.

Il risultato di quest’operazione è stato significativo: cinque persone sono state denunciate per la violazione dei sigilli posti su locali precedentemente sottoposti a sequestro proprio a causa delle attività di spaccio. Inoltre, tre assuntori sono stati sorpresi con dosi di cocaina, alcuni dei quali all’interno di scantinati delle palazzine.

Cinque persone sono state denunciate

Durante i controlli, sono stati individuati anche quattro impianti di videosorveglianza installati senza autorizzazione, posizionati per monitorare eventuali interventi delle forze dell’ordine. Le telecamere sono state prontamente rimosse dalle pareti dell’isolato 39, e sono stati sequestrati centinaia di metri di fili che le collegavano.

Durante le perquisizioni, è emerso che dietro un motore di un condizionatore era nascosta una pistola scacciacani (senza tappo rosso) e un passamontagna. L’operazione di controllo nel Rione Traiano non si ferma qui; i carabinieri hanno annunciato che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni, nell’incessante impegno per garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.