La notte scorsa, a Caivano, il Parco Verde è stato sconvolto da un violento raid armato che ha seminato il terrore tra i residenti. Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli, sono stati sparati ben diciannove colpi d’arma da fuoco durante l’attacco.

Terrore al Parco Verde di Caivano, “stesa” della camorra

L’episodio ha avuto luogo in viale delle Margherite, dove ignoti aggressori hanno aperto il fuoco con armi di due differenti calibri. La notizia è stata diffusa sui social media da don Maurizio Patriciello, noto sacerdote e attivista, che ha denunciato l’accaduto. Fortunatamente, al momento non risultano danni alle persone o alle cose.

Le forze dell’ordine non hanno perso tempo e hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire la dinamica esatta dell’attacco e individuare i responsabili. I carabinieri della compagnia di Caivano stanno lavorando instancabilmente per portare alla luce tutti i dettagli di questa vicenda e assicurare giustizia.

“Notte insonne, notte da incubi. Ritorneranno”

“Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti.

Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore. Resta con noi”. È quanto si legge in un post su Facebook di padre Maurizio Patriciello.