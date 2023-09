Ancora fuoco sul Vesuvio, ancora vegetazione in fumo e rischio per i cittadini della zona alta di Torre del Greco, ai limiti delle aree boschive del vulcano. la zona interessata da questa ennesima aggressione al territorio è la stessa zona in cui sono divampati tre importanti roghi lo scorso 7 settembre.

Un incendio di vaste proporzioni e non distante da alcune abitazioni è in corso e sta avvolgendo una ampia area di vegetazione tra via Ruggiero e via Boccea, strade che dalla periferia cittadina si inerpica lungo le aree protette del Parco Nazionale del Vesuvio.

Per spegnere il rogo, spinto anche dal vento che rende più difficili gli interventi, sono all’opera due elicotteri, ma il dipartimento operativo spegnimento e la protezione civile regionale, oltre che il presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca, hanno chiesto che possano essere inviati anche un Canadair e un elicottero Erickson.

Sul posto sono ovviamente attive anche squadre di terra dei Vigili del Fuoco e delle associazioni di volontariato del territorio.