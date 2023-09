Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un chiaro e pressante appello alla cautela e alla prevenzione in relazione alla crescente preoccupazione per le nuove varianti del Covid-19. In un incontro con i giornalisti a Palazzo Santa Lucia, De Luca ha sottolineato l’importanza di rimanere vigili e responsabili nell’affrontare la situazione attuale.

Nuova emergenza Covid in Campania

“Bisogna tenere gli occhi aperti, se intanto iniziamo a usare la mascherina, un po’ di prudenza non guasta. Soprattutto nei luoghi d’aggregazione”, ha dichiarato De Luca, evidenziando che la pandemia è ancora una realtà da gestire con attenzione.

Il presidente ha anche fatto riferimento a una nuova variante del virus, precisando che questa variante “non è pericolosa per la popolazione più giovane, ma è aggressiva per le persone fragili e anziane”. Con l’apertura dell’anno scolastico e il ritorno dalle vacanze estive, De Luca ha sottolineato che un aumento dei casi di Covid-19 è inevitabile. L’arrivo di centinaia di migliaia di persone rappresenta un ulteriore fattore di rischio.

“Nuova variante aggressiva, prudenza. Ad ottobre nuovi vaccini”

De Luca ha sottolineato l’importanza dei vaccini come strumento fondamentale nella lotta contro il Covid-19 e ha annunciato che nuovi vaccini, specificamente progettati per contrastare la nuova variante, saranno disponibili tra il 2 e il 6 ottobre. Ha inoltre enfatizzato la priorità di vaccinare gli ospiti delle case di riposo pubbliche e private, insieme agli anziani nelle strutture di accoglienza. Questa strategia mira a proteggere le persone più vulnerabili.

Per quanto riguarda l’apertura delle scuole, De Luca ha assicurato che verrà prestata particolare attenzione al mondo della scuola per garantire un ambiente sicuro per gli studenti e il personale scolastico. Il presidente ha anche invitato la popolazione a mantenere l’uso delle mascherine e ad adottare misure di precauzione, soprattutto in luoghi di aggregazione. Ha sottolineato che la densità abitativa della Campania richiede una maggiore prudenza rispetto ad altre regioni.

“Un po’ di attenzione in più ci allunga la vita”

Infine, De Luca ha sottolineato l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, che sarà disponibile all’inizio di ottobre. Incoraggiando la popolazione a ricevere entrambi i vaccini, ha affermato: “Un po’ di attenzione in più ci allunga la vita”.

In conclusione, il presidente De Luca ha sottolineato la necessità di rimanere vigili e responsabili nella gestione della pandemia e ha enfatizzato che la Campania prenderà misure preventive in anticipo rispetto al Ministero della Salute per affrontare le sfide dovute alla densità della popolazione e alle nuove varianti del Covid-19. La prudenza e la vaccinazione rimangono le chiavi per superare questa fase critica della pandemia.