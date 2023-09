Mario Sanzullo si aggiudica la Capri-Napoli. Dopo 53 anni il trofeo va ad un napoletano

Mario Sanzullo si aggiudica la traversata Capri-Napoli. L’azzurro di Fiamme Oro e Canottieri Napoli, allenato da Fabrizio Antonelli, vince in 6 ore 56’49” battendo allo sprint Alessio Occhipinti (6h 56’50”). La competizione storica festeggia i 70 anni e riporta a Napoli il trofeo, dove mancava dall’ultima vittoria nel 1970 del “Caimano di Baia” Giulio Travaglio. Tra le donne prima l’argentina Mayte Puca (tempo 7 ore 15’25”).

Napoletano di Massa di Somma, Sanzullo, è stato olimpico a Tokyo 2021 e campione europeo della 25 chilometri nel 2022, lo scorso anno al suo esordio si è dovuto accontentare del secondo posto “congelato” in mare a causa dell’interruzione per le cattive condizioni meteorologiche.

Mario Sanzullo si aggiudica la Capri-Napoli, era da 53 anni che un napoletano non riusciva a vincere il trofeo nel mare di casa sua

A rompere l’incantesimo alla 58esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo è stato Mario Sanzullo. Il nuotatore nato a Massa di Somma, 30 anni, tesserato con le Fiamme Oro e campione d’Europa nella 25 km dello scorso anno, ha trionfato davanti a centinaia di tifosi che hanno assiepato il lungomare di Napoli in via Nazario Sauro e gremito il Circolo Canottieri Napoli, dove si è conclusa la gara iniziata a Le Ondine Beach Club di Marina Grande.

Sanzullo ha battuto “al tocco”, dopo uno sprint testa a testa, l’altro italiano della Polizia, Alessio Occhipinti, che aveva già trionfato alla Maratona del Golfo nel 2021 e nel 2022. A completare la festa azzurra, il terzo posto del giovane esordiente Giuseppe Ilario, altro atleta partenopeo, che solo nel finale si è fatto leggermente staccare dai primi due.

Una gara di testa per i tre italiani, che facevano parte prima di un gruppo di otto e poi di sei atleti (c’erano anche l’italiano Ghettini, il brasiliano Evangelista e l’argentino Diaz). Nei chilometri finale Sanzullo, Occhipinti e Ilario hanno staccato il resto della compagnia, arrivando nel percorso obbligato a ridosso del Molosiglio praticamente appaiati. Lo sprint ha dato ragione a Sanzullo: “È fantastico – afferma il fresco vincitore della Capri-Napoli – ho vinto a casa mia e ho sentito un’esultanza e un calore che non dimenticherò. Il momento deciso? Ovviamente lo sprint, dove penso di avere avuto qualcosa in più. Dubbi al momento dell’arrivo? Sinceramente avevo capito di avere toccato prima di Occhipinti, poi ho sentito la giuria gridare il mio numero e ho capito di avere vinto”.

Anche l’azzurro Burdisso in gara

Tra le imprese di giornata anche quella di Federico Burdisso, campione in vasca. L’atleta azzurro di Esercito e Aurelia Nuoto, allenato da Claudio Rossetto al Centro Federale di Ostia, che compirà 22 anni il 20 settembre, primatista italiano dei 200 farfalla, vanta due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo (nei 200 farfalla e nella 4×100 misti) e un oro mondiale in staffetta, ma in vasca (mondiali di Budapest 2022 sempre nella 4×100 mista). Burdisso alla prima prova in mare aperto della sua vita è rimasto per quattro ore con il gruppo di testa e ha chiuso alla fine al nono posto (7 ore 15’20”), completa quindi i 36 chilometri e regge il confronto con gli specialisti della lunga distanza.

Le parole dell’organizzatore della società Eventualmente Eventi & Comunicazione, Luciano Cotena

“Una edizione davvero bella, che ha regalato tante emozioni, grazie a protagonisti capaci di esaltare la gara più importante al mondo per il nuoto di fondo. La città, con le tante presenze registrate all’arrivo, ha dimostrato che la Capri-Napoli è considerato un patrimonio assoluto”.

Le parole del patron del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale

“La Capri-Napoli fa parte della storia sportiva della città e per il circolo è un grande onore ospitare l’arrivo della manifestazione. Quest’anno le condizioni meteo sono state favorevoli e abbiamo assistito ad una grande giornata di sport. Complimenti a Mario Sanzullo, un nostro atleta, che in acque libere è irresistibile. Complimenti anche a Giuseppe Ilario, arrivato terzo. È enorme la mia gioia, insieme a tutto il consiglio e ai soci per questa vittoria. Il nostro circolo si conferma fucina di talenti”. (Il comunicato della Federnuoto).

Risultati Maschili della traversata Capri-Napoli

M. Sanzullo 6h56’49” A. Occhipinti 6h56’50” G. Ilaro 6h56’58” M. Diaz (ARG) 6h58’17” M. Evangelista (BRA) 6h58’59” F. Ghettini 6h59’13” N. Ricciardi 7h08’40” M. Inglima 7h08’40” F. Burdisso 7h15’20” E. Pov Acev (MKD) 7h39’38” A. Ilieski (MKD) 7’56’50” A. Balaudio (ARG) 7h59’28” I. Valdes (CHL) 8h48’11”

Risultati Femminili della traversata Capri-Napoli