A Napoli sempre più la polizia privata effettua indagini antifrode ed antitruffa di portata internazionale. Questa volta è stata smantellata una società di autonoleggio polacca ma operante nel partenopeo. Ciò avvalendosi della normativa che consente di noleggiare auto dell’Unione Europea in tutto il territorio comunitario.

Napoli, la truffa dell’autonoleggio polacco e gli incidenti: smascherata una nuova società

L’indagine è partita da un sinistro autostradale di pochi anni or sono che vedeva coinvolta un Yamaha T-Max danneggiato da una Fiat Panda intenta ad uscire da una zona di parcheggio. Ad ogni modo le ignare parti avevano fornito la denuncia querela sporta per truffa presso il commissariato di polizia di stato “San Paolo”.

Attività di intelligence e fonti confidenziali

Attraverso attività di intelligence e fonti confidenziali e di sicura attendibilità la polizia privata è stata resa edotta del fatto che la ditta noleggiatrice con sede in Polonia era in realtà interamente di “Fuorigrotta” a Napoli e la presunta truffatrice una giovane donna polacca, la locatrice, che avvicinata negava il sinistro ed altresì tutto ciò che lo riguardava non avendo visto foto dei veicoli. Né tantomeno i locatori firmavano il modulo come da regola. Tutto ciò lo dichiarava e mostrava contratto di noleggio.

Insomma una vera e propria illegalità palesata alla luce del sole. Cosa più paradossale la locataria pur ammettendo di non sapere nulla del sinistro, sta agendo con un atto di messa in mora a suo nome in qualità di proprietaria che vedeva coinvolto un noto professionista della zona in realtà ignaro a detta della donna medesima.

Giovanni Di Rubba