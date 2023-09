Questa mattina la compagnia carabinieri di Pozzuoli ha arrestato due giovani, Giuseppe Di Fraia Giuseppe, di 28 anni, e Giacomo Cultrera de Rosa, di 20 anni, sottoposti a custodia cautelare in carcere. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su proposta della Procura della Repubblica locale, in relazione a un grave reato commesso lo scorso mese di luglio.

Pozzuoli, rapina in un supermercato di via Campana: arrestati due giovani

I due giovani sono fortemente indiziati di aver partecipato a una rapina ai danni di un supermercato situato in via Campana a Pozzuoli. Questa operazione criminale è stata compiuta in concorso con Francesco Pio Carandente, che è già stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per gli stessi fatti.

Le indagini condotte dalla stazione carabinieri di Pozzuoli hanno rappresentato un esempio di lavoro investigativo meticoloso e attento. Gli inquirenti hanno analizzato attentamente i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati per ricostruire il percorso seguito dai criminali prima e dopo la commissione del reato.

Il veicolo che ha svolto il ruolo di “apripista” per l’esecuzione del crimine

Le prove raccolte hanno indicato che il motoveicolo guidato da Di Fraia ha agito in modo coordinato con lo scooter utilizzato dai rapinatori. Questo veicolo ha svolto il ruolo di “apripista” per l’esecuzione del crimine, fornendo indicazioni cruciali sulla dinamica dell’evento.