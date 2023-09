“Sono un giovane pompeiano e accettai con entusiasmo, quando mi fu proposto, l’incarico di assessore, lo spirito e le voglia di fare qualcosa di buono per Pompei. Purtroppo da circa un anno a questa parte le cose sono radicalmente cambiate. Da quando il sindaco Lo Sapio ha deciso di decidere e non di condividere l’azione politico amministrativa, le decisioni e la programmazione amministrativa, ho capito che le nostre strade dovevano per forza di cose separarsi”.

E così dopo aver rassegnato le sue dimissioni nelle mani del primo cittadino pompeiano, l’assessore alle Attività produttive, al Contenzioso, alle Politiche giovanili, ai Beni culturali e all’Edilizia scolastica, Michele Troianiello, con una nota stampa, ha comunicato di non essere più un componente della giunta Lo Sapio.

A dire il vero, leggendo le dichiarazioni dell’ex assessore, sembra più che, “dopo un’attenta riflessione che va avanti ormai da mesi”, almeno un anno di “incomprensioni”, Troianiello abbia deciso di sbattere la porta e, come si suol dire, togliere il disturbo: “Mio malgrado sono costretto ad interrompere il mio percorso per molteplici motivazioni, la scarsa considerazione più volte dimostrata nei miei confronti non coinvolgendomi nelle scelte e/o azioni nell’ambito delle deleghe a me conferite, venendone a conoscenza a cose fatte attraverso i social, dalla stampa o direttamente dai cittadini, provocandomi un forte senso di disagio e imbarazzo, l’assenza di confronto sulla programmazione, sulle tematiche da affrontare nell’amministrare la città, a mio avviso fanno emergere una mancanza di rispetto e di fiducia verso il mio ruolo istituzionale e verso la mia persona rendendo impossibile lo svolgimento dei miei incarichi in modo sereno e propositivo”.

Affermazioni forti che l’ex assessore, raggiunto telefonicamente, ci ha confermato, affermando di aver lavorato bene nei primi anni dell’esperienza amministrativa pompeiana, sottolineando però che ormaci da circa un anno la sua delusione nei confronti di come stavano procedendo le cose nella casa comunale lo hanno portato alla decisione odierna.

“Il rispetto verso tutti i cittadini verso la Città, verso il gruppo politico “Rinascita Pompei”, di cui faccio parte, e verso tutte le persone che hanno riposto in me la propria fiducia – ha aggiunto Michele Troianiello – unitamente al forte senso di responsabilità che richiede il prestigioso incarico da me finora ricoperto, hanno fatto sì che tale scelta arrivasse solo ora, dopo aver portato a termine alcune attività programmate, urgenti e necessarie per il bene della Città di Pompei”.

Tra questi i lavori di manutenzione tempestivi presso i vari plessi scolastici prima dell’inizio delle attività didattiche, l’inizio dei lavori del campetto polifunzionale del plesso Fontanelle con fondi Pnrr, l’ammissione a finanziamento di 12 plessi scolastici per i fondi regionali dedicati alla valutazione della sicurezza degli edifici e per abbattimento e ricostruzione del plesso di “Fossa di Valle”.

Inoltre la realizzazione del portale del turismo “Vivi Pompei” che, da programma, sarà presentato il prossimo ottobre in occasione della manifestazione internazionale per la promozione del turismo “TTG Travel Experience” di Rimini. Il portale permetterà ai cittadini, i turisti e le attività produttive di vivere, scoprire e presentare la città attraverso informazioni, elenco servizi offerti, calendario eventi, itinerari turistici enogastronomici e culturali, con l’obiettivo di valorizzare la bellezza e l’importanza unica di Pompei e dell’inestimabile patrimonio storico-culturale che possiede.

Ancora tra le cose portate a termine prima delle dimissioni, Troianiello annovera l’organizzazione del convegno nazionale dell’Associazione Italiana Travel Blogger che si terrà quest’anno a Pompei nei giorni 22, 23, 24 settembre, evento che darà la possibilità alle attività produttive di conoscere, approfondire ed utilizzare questo forte e innovativo strumento di marketing.

Infine due momenti dedicati principalmente ai giovani. Il Pompeii Young Festival, occasione di incontro e confronto tra i giovani con momenti di formazione, orientamento al lavoro, arte, cultura, sport, spettacoli e intrattenimento, e in collaborazione con il centro per l’impiego il “Job Tourism” prima fiera del lavoro nel settore turistico.

“Con l’augurio che con la stessa passione e abnegazione vengano portati avanti i progetti avviati” l’ex assessore Troianiello, nella sua nota, ha infine ringraziato il sindaco “per l’opportunità e l’esperienza vissuta, gli assessori con i quali ho condiviso questo percorso all’insegna del rispetto e del confronto, il presidente del consiglio ed i consiglieri, augurando loro di continuare a lavorare per il bene della nostra città, i dirigenti ed il personale del Comune per la disponibilità e per il lavoro che svolgono tutti i giorni”.

Poi ha ringraziato “Rinascita Pompei” gruppo politico del quale ancora sente pienamente di appartenere, e infine Troianiello ha voluto ringraziare “i cittadini che mi hanno sostenuto e ai quali chiedo scusa per aver interrotto in anticipo il mandato, ma continuare con questi presupposti andrebbe contro ai principi e valori che mi hanno sempre spinto a dare il massimo in quello che faccio con umiltà e soprattutto nell’interesse e nel rispetto della gente e della città che amo e di cui faccio parte”.

Cosa succederà adesso in giunta? Bisognerà attendere le decisioni del sindaco Lo Sapio. Quale scossone per la maggioranza? Tra chi entra e chi ne esce dovrebbe cambiare poco per la solidità della poltrona tricolore.

Pasquale Cirillo