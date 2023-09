Boxing Improta, due atleti ai mondiali W.T.K.A. 2023

Domenica 10 settembre, la Boxing Improta era presente alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in occasione della Kermesse Festival d’Oriente. Per la società sportiva di Casaluce due atleti ai mondiali W.T.K.A. 2023.

Contestualmente, si è svolto anche il Collegiale della Nazionale Italiana di Kick Boxing W.T.K.A., in preparazione per il prossimo campionato Mondiale di Kick Boxe unificato W.T.K.A.. Stiamo parlando di una tra le migliori Federazioni in campo internazionale, i cui mondiali si terranno tra il 26 ed il 29 ottobre in Marina di Carrara.

Era presente tutto lo staff tecnico azzurro e gli atleti convocati in nazionale italiana. Tra questi ultimi, due campioni italiani della scuola del Maestro Improta, ovvero Alessandro Shuirdak e Davide De Rosa. Due atleti esperti che cercheranno di portare a casa una medaglia di valore.