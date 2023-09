Il Napoli riparte dopo il testacoda contro la Lazio, la Salernitana dopo la frenata di Lecce

Le prossime gare saranno decisive per scoprire quali sono gli obiettivi reali che i due club campani possono agguantare in questo campionato

Situazione analoga per le squadre campane di Serie A dopo la terza giornata, mentre la Salernitana spreca contro il Lecce un buon avvio ma incerto, il Napoli perde tutte le certezze acquisite nelle prime due giornate e la Lazio di Sarri esce vincente dallo Stadio Diego Armando Maradona.

Le prossime gare saranno decisive per scoprire quali sono gli obiettivi reali che i due club campani possono agguantare in questo campionato che già si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

La quota del Napoli vincente Scudetto passa da 3 a 5

La sconfitta contro la Lazio dei Partenopei guidati da Garcia ha dato un duro colpo al baricentro della consapevolezza: gli Azzurri devono ripartire e tornare a lottare in pole position per lo Scudetto.

Intanto la quota per la vittoria del campionato nelle scommesse Serie a del Napoli passa da 3 a 5, le statistiche delle prime tre giornate restano comunque positive ma Garcia dovrà creare continuità e lavorare sugli errori, onde evitare di cadere in altre trappole.

Tra i migliori calciatori ci sono Osimhen con 3 reti in altrettante partite giocate, Di Lorenzo con 2 assist e 1 gol nelle prime tre uscite, Politano con una rete segnata e il solito Kvara, che quest’anno è stato inserito nella lista degli attaccanti al Fantacalcio.

Il Napoli è al primo posto nelle statistiche del possesso palla con 34 minuti e 32 secondi in media a partita, anche per quanto riguarda i tiri i Partenopei hanno una media di 22 tentativi a gara e marcano stretto il primo posto con 66 tiri totali nelle prime tre gare.

Tra fine settembre e inizio ottobre il Napoli dovrà tuffarsi in Champions prima contro il Braga poi contro il Real Madrid e infine contro l’Union Berlino, mentre in campionato le sfide più importanti sono quella contro la Fiorentina nella prima settimana di ottobre e la gara Napoli – Milan del 29 ottobre.

Candreva trascina la Salernitana dopo la sconfitta contro il Lecce

Con 2 gol e 1 assist nelle prime tre gare Candreva è diventato a tutti gli effetti il vero trascinatore di questa Salernitana, che dopo una buona partenza contro la Roma ha frenato di colpo, fino a perdere lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Lecce nella terza giornata.

Le prossime gare in calendario per i Granata prevedono fuochi e fiamme in campo, con ben 5 scontri diretti in chiave salvezza tra fine settembre e ottobre, a cui bisogna aggiungere la gara proibitiva contro l’Inter: un programma per niente facile per gli uomini di Sousa.

Il dato positivo è che in campo la Salernitana sta crescendo il possesso palla e nella terza giornata è arrivato al 55%, attualmente è la terza squadra per numero di parate ma è al penultimo posto nella classifica dei tiri totali.