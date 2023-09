Nella mattinata odierna, la compagnia di Sorrento dei carabinieri ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica. L’arresto è stato eseguito nei confronti di un giovane di 24 anni, residente a Napoli, gravemente indiziato di aver commesso una truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

Vico Equense, finto corriere truffa una 75enne per 6mila euro

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai militari della stazione carabinieri di Vico Equense, ha portato alla luce un grave episodio avvenuto il 25 maggio 2023. In quella data, l’arrestato, in concorso con individui non ancora identificati, avrebbe ingannato una donna di 75 anni residente a Vico Equense, sottraendole la somma di 6.000 euro in contanti.

24enne di Napoli arrestato dai carabinieri

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe stata inizialmente contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato falsamente come suo nipote. Questo presunto parente avrebbe chiesto alla signora di versare 6mila euro per l’acquisto di materiale informatico. Successivamente, un finto corriere si sarebbe presentato personalmente presso l’abitazione della vittima in due occasioni diverse, convincendo la donna a consegnargli rispettivamente 1.900 euro e 4.100 euro in contanti.

Le indagini sono state condotte attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e la realizzazione di indagini dirette e indirette. Queste attività investigative hanno portato all’identificazione, con elevata probabilità, di uno degli autori della truffa, l’arrestato di 24 anni.