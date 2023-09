Martedì 19 settembre 2023, all’interno della rassegna di incontri culinari intitolata “Sogni, Volti, Valori”, che si tengono sulla terrazza del Grand Hotel Angiolieri di Vico Equense, il ristorante L’Accanto – recentemente selezionato nella Guida Michelin Italia e punta di diamante della ristorazione dell’Hotel – avrà l’onore di ospitare Luca Fracassi patron e chef del ristorante Octavin di Arezzo, insignito nel novembre del 2021 della sua prima stella Michelin.

La scelta dello chef Fracassi come “Volto” non è stata casuale. La sua accurata ricerca dei migliori ingredienti toscani presso artigiani del nutrimento attenti all’intera filiera agroalimentare, la devozione equilibrata ai sapori, l’armonia che imprime in ogni ricetta ricrea sulla tavola una poetica gastronomica incentrata sulla memoria dei sapori.

Focus sull’universo vegetale

Sapori che hanno fatto breccia nelle sensibilità gastronomiche degli chef de L’accanto Fabrizio De Simone (Michelin Guide) e Raffaele Ros (1 stella Michelin Guide), che lo hanno voluto per questa tappa settembrina di Sogni, Volti, Valori, che avrà come focus l’universo vegetale. Per info e prenotazioni 0818029161 oppure tramite e mail a info@grandhotelangiolieri.it.