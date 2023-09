Castellammare, quattro nuove insegnanti per la scuola “Carducci”: saranno a tempo determinato, contratto di due anni

Aria di novità positive a Castellammare di Stabia, in particolare per la scuola comunale “Carducci”: a partire da oggi, 14 settembre, prenderanno infatti servizio presso la sede di viale Dante quattro nuove insegnanti. L’inizio del nuovo anno scolastico ha visto l’assunzione delle quattro docenti a tempo determinato con la firma di un contratto della durata di due anni, grazie ai provvedimenti previsti nel Piao (Piano integrato di attività e organizzazione, un adempimento semplificato per le nuove amministrazioni) 2023/2025.

Castellammare, quattro nuove insegnanti per la scuola “Carducci”

In un momento storico che vede aumentare sempre di più il tasso di dispersione scolastica, la notizia assume particolare rilevanza, dal momento che, con tali assunzioni, appare auspicabile la concreta possibilità di garantire agli studenti e alle loro famiglie il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Non si tratta soltanto di semplici firme ma di un passo in avanti che può e deve interessare l’intera comunità stabiese.

Saranno a tempo determinato, contratto di due anni

Se, come crediamo, le vere rivoluzioni cominciano nelle menti di chi ha sete di conoscenza e dunque originano dall’accrescere della cultura, questa notizia non può che farci ben sperare in un futuro migliore per la città. La commissione straordinaria attualmente in carica a Castellammare ha augurato un sereno anno scolastico 2023/2024 agli studenti e alle loro famiglie, nonché a tutto il personale scolastico, a partire da insegnanti e dirigenti.

Anna Rega